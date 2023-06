Leto bez CELULITÍDY: Vďaka týmto 5 krokom jej zamávate na rozlúčku!

To stojíme pred skriňou a zrazu nám všetky naše šortky prídu príliš krátke a sukne by sme nosili najradšej len v dĺžke pod kolená. Áno, celulitída sa dá skrývať, ale nie donekonečna a povedzme si na rovinu, v legínach sa asi kúpať nebudete. Čo teda s ňou? Je šanca, že by ste pozadie bez pomarančovej kože hrdo predvádzali už na tohtoročnej dovolenke? Lusknutím prsta to nebude, ale dodržiavanie týchto krokov vám pomôže efektívne s ňou zabojovať!

1 Cvičenie a zdravá strava

Zdá sa to nad slnko jasné, ale musíme vám to pripomenúť. Z cvičení vám pomôže kardio a posilňovanie, pomáhajú totiž zlepšiť prekrvenie kože aj spevniť svalstvo, čo vedie k redukcii celulitídy. Skvelou voľbou budú fitko, beh, bicyklovanie, plávanie aj jóga, jednoducho si vyberte, čo vás baví. Vyplavené endorfíny budú príjemným bonusom!

Zvoľte si formu pohybu, ktorá vás bude baviť. Zdroj: Shutterstock

Rovnako aj vyvážená strava je jednoducho základ. Nezabúdajte na ovocie, zeleninu, potraviny bohaté na vlákninu, omega-3 mastné kyseliny aj bielkoviny. Naopak, príjem soli aj cukru je potrebné mať pod kontrolou, prispievajú totiž k zadržiavaniu vody v tele a tým môžu celulitídu zhoršiť. A to nechceme, že?

2 Kolagén

Užívanie kolagénu je jednou z účinných zbraní proti pomarančovej koži. Ide o telu vlastnú látku, ktorú však postupom rokov náš organizmus produkuje čoraz menej. Jej dopĺňanie pomocou výživových doplnkov vám zabezpečí pevnejšiu a pružnejšiu pokožku. Siahnite po overenom výrobku, akým je napríklad cenami ovenčený The Solution od Oslo Skin Lab. Vedecké štúdie jasne preukázali jeho efekt v boji proti celulitíde a, potešíme vás, dokonca aj vráskam!

Siahnite po overenom kolagéne. Zdroj: Oslo Skin Lab

Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia na 105 ženách vo veku 24 až 50 rokov ukázala, že pravidelné užívanie kolagénu The Solution počas šiestich mesiacov viedlo k zreteľnému zlepšeniu pokožky u žien so stredne ťažkou celulitídou. Za všetky hovorí príbeh Nadje, ktorá sa po dvoch tehotenstvách a chudnutí trápila s pomarančovou kožou. Prvé výsledky užívania kolagénu The Solution na svojej pokožke spozorovala už po štyroch týždňoch, no a po takmer troch mesiacoch bol efekt naozaj neprehliadnuteľný. "Mám podstatne menej celulitídy a pozorujem veľký rozdiel v elasticite pokožky," vyjadrila sa Nadja, pričom jej fotky “pred” a “po” hovoria úplne za všetko.

FOTO Nadje pred a po. Zdroj: Oslo Skin Lab

Skvelá správa, práve teraz môžete získať prvé balenie kolagénu The Solution so zľavou až 50%! Na všetky ostatné balenia máte zľavu 30%. Kliknite SEM alebo naskenujte QR kód.

Naskenujte QR kód a získajte zľavu! Zdroj: Oslo Skin Lab

3 Masáž a maderoterapia

Zvládnete to aj doma a to s použitím špeciálnych masážnych prístrojov, kief či loptičiek. Jemnou masážou problémových partií stimulujete krvný obeh aj lymfatický systém, napomáhate rozpadu tukových buniek a zlepšujete vzhľad kože celkovo. Alebo to necháte na profesionálov v salóne? Na maderoterapiu, teda masáž špeciálnymi drevenými valčekmi, nedá dopustiť čoraz viac žien.

Maderoterapia je čoraz populárnejšia. Zdroj: Shutterstock

4 Krémy

Na trhu ich nájdete nespočet, ale skúste si nájsť overený produkt s dobrými recenziami a následne ho poctivo aplikovať, napríklad aj v kombinácii so spomínanou masážou. Krémy a gély proti celulitíde najčastejšia obsahujú ako účinné látky kofeín, retinol, výťažky z rias či extrakt z brečtanu. Celulitídy samotnej vás tieto prípravky väčšinou nezbavia, ale pomôžu zlepšiť vzhľad pokožky a aj takáto pomoc sa ráta.

Krémy proti celulitíde môžu pomôcť zlepšiť celkový vzhľad pokožky. Zdroj: Shutterstock

5 Hydratácia

Ak chcete mať krásnu a pevnú pokožku, hydratácia je nutnosť. Pitím dostatočného množstva vody podporíte jej prekrvenie, prietok lymfy a napomôžete vylučovaniu toxínov. Pozor, opäť tu máme aj protivníkov v našom boji s pomarančovou kožou. Alkoholické a kofeínové nápoje organizmus naopak dehydratujú, takže si ich doprajte s mierou.