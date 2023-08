Kedy je ideálny čas na baby botox? Odborníčka vraví, že...

Keď austrálska hviezda sociálnych sietí Anna Paul, ktorú sleduje na TikToku takmer 7 miliónov ľudí, postla video o baby botoxe, odštartovala novú mániu. Vtedy dvadsaťdvaročná influencerka porovnávala svoje fotky pred aplikáciou botulotoxínu a po nej. „Bože, veď som v osemnástich vyzerala ako šesťdesiatročná,“ smiala sa do kamery a pridala aj zábery z rôznych uhlov, aby bolo každému jasné, akou komplexnou premenou jej tvár od prvej dávky baby botoxu prešla. Posty s podobným obsahom, ako bol ten Annin, začali na sociálnej sieti rýchlo pribúdať – len na TikToku má #babybotox 6,7 miliardy zhliadnutí. A keďže je generácia Z mimoriadne otvorená estetickým vylepšeniam na klinikách krásy, nemá problém ich priznať alebo sa rovno ich účinkami pochváliť, vznikol priestor na zákroky, ktoré sú adresované klientom pod 30 rokov. Možno si teraz poviete, že čo tie mladé krásne baby, ktorým ešte ani atrament na vysokoškolskom diplome poriadne nezaschol, robia vlastne na klinikách estetickej medicíny. Potrebujú vôbec niečo vylepšiť? Podľa odborníkov je pre mladú generáciu hlavným hnacím motorom kultúra selfie a túžba dosiahnuť tzv. instagram face.

Ako taká instagramová tvár vyzerá, opísala v magazíne The New Yorker Jia Tolentino: „Je to mladá tvár, samozrejme, bez pórov, s vysokými lícnymi kosťami. Má mačacie oči, extra dlhé mihalnice, úhľadný nos a plné pery.“ Čiže kombinácia čŕt, ktoré sú pre väčšinu ľudí dosiahnuteľné len s filtrom alebo na klinike estetickej medicíny. A kým filtre na FaceTune nám pomôžu vytvoriť falošnú idealizovanú realitu, kliniky sa zas postarajú o to, aby sme sa k svojej insta tvári dopracovali aj v skutočnom živote. Detská psychiatrička Helen Eggerová však upozorňuje na to, že by sme sa nemali dať ošmeknúť filtrami: „Riziko nie sú len influenceri a celebrity, s ktorými sa bez ohľadu na ich autentickosť porovnávame. V poslednom čase vďaka používaniu filtrov porovnávame svoje skutočné ja s predstieraným obrazom seba samého.“ V praxi to vyzerá potom tak, že sa nedokážeme stotožniť s tým, ako vyzeráme bez filtrov a pri pohľade na neupravenú fotku sa cítime menejcenne.

Nejde o vek, ale o stav

Mnoho mileniálov a Gen Z však jednoducho nechce čakať, kým sa objavia prvé hlboké vrásky a miesto spoliehania sa na zázračnú kozmetiku sa rovno zveria do rúk profesionálov. A baby botox nebol nikdy taký žiadaný, ako je dnes. „Pred boomom sociálnych médií tvorila klientelu botoxu a výplní najmä staršia generácia žien, ktoré hľadali spôsob, ako zvrátiť a zastaviť starnutie. Teraz tvoria gro klientely mladé ženy na začiatku 20-ky, ktoré túžia vymodelovať tvár podľa svojich ideálov. Vždy keď sa nejaký look stane na sociálnych sieťach virálnym, začnú nám na recepcii bez prestania vyzváňať telefóny,“ zhrnula realitu dneška Marichu Evans, zakladateľka kliniky estetickej medicíny SkinLab Laser v Arizone. Nemusíme však chodiť ani za veľkú mláku, aj na Slovensku sa začal baby botox považovať za normu, hoci nie vždy ho klientke na klinike aj odporučia.

„Spodná veková hranica je 18 rokov, teda vek, v ktorom žena dovŕši dospelosť. Ale hranica, kedy je botox vhodný, je veľmi individuálna. Niektoré mladé ženy majú už v osemnástke hlboké vrásky, kým iné majú hladké čelo aj pred tridsiatkou. S baby botoxom je preto vhodné začať vtedy, keď sa objavia prvé známky starnutia. Na druhej strane, ak s ním začnete v pravý čas, zmenší sa riziko, že sa vrásky prehĺbia a ich ošetrenie bude náročnejšie, a teda aj drahšie. Baby botox teda slúži ako prevencia jemných vrások a klasický ako korekcia tých hlbších,“ hovorí MUDr. Eva Jankovich z kliniky ENVY.