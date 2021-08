FOTO Dominika Cibulková ohúrila v plavkách: Fanúšikom neunikol tento detail!

Galéria (35)

Dominika, ktorá dnes oslavuje meniny spolu so svojim manželom a synčekom Jakubkom opäť raz ukázala, že má ako správna vrcholová športovkyňa pevnú vôľu. Keď sa do niečoho pustí, tak to jednoducho dokončí, aj keby ju to stálo veľa námahy. A tak je to aj s jej chudnutím, s ktorým začala pred niekoľkými týždňami. Fanúšikom neustále pripomínala, že si štíhlu figúru musí vydrieť a fotila sa na stacionárnom bicykli.

Dominika oslávila meniny v spoločnosti svojho manžela a synčeka. Zdroj: instagram

Vyzerá to tak, že pohyb priniesol Dominike vytúžené ovocie. Zverejnila totiž fotku v ružových plavkách a fanúšikovia si okamžite všimli, že je opäť vo forme. "Ako pekne ste schudla - naozaj Vám to pristane Domi," napísala jej jedna z fanúšičiek. "Vyzerá to tak, že si opäť vo forme," napísal zas ďalší follower. Pozrite si fotku v našej galérii a napíšte nám, či aj vy vidíte, že Domča vyzerá výborne!