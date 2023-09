Eva Vôňa Roka: Najkrajšia žena Slovenska si vyberá parfum podľa...

Je krásna, to je jasné. Veď sa stala víťazkou Miss Slovensko 2023. Dolnokubínčanka Daniela Vojtasová však nestavia na ideáloch krásy, pretože môže svetu ponúknuť oveľa viac.

Ste ambasádorkou EVA Vôňa roka. Aký vzťah máte k vôňam?

Veľmi sa teším, že môžem byť ambasádorkou tohto projektu. Vône totiž považujem za neoddeliteľnú súčasť môjho života. Prirodzene, okolitý svet vnímame prostredníctvom zmyslov a práve hudba či vône vo mne zanechávajú rôzne dojmy, spájajú sa mi so životnými etapami a výnimočnými udalosťami. Fascinuje ma komplexnosť parfumov a najmä to, akým spôsobom nás dokážu pozdvihnúť či odlíšiť.

Pamätáte si na svoj prvý parfum?

Ako pätnásťročná som si začala uvedomovať význam parfumov a ich schopnosť dotvárať prvý dojem, ktorý v ľuďoch zanecháme. Chodila som vtedy niekoľko dní do parfumérie a skúšala rôzne vône, kým som nenašla tú pravú. Bola pomerne sladká, no pocit radosti, ktorý vo mne zanechala, bol neopísateľný.

O vôňach je známe, že spoľahlivo prebudia spomienky. Aké vône sa vám spájajú detstvom?

Bolo ich celé spektrum! Či už to bola vôňa kvitnúcej lúky na Orave, páleného dreva pri opekačkách, alebo nedeľného jablčníka so škoricou, ktorý som zbožňovala. Každá z týchto vôní je iná, no pri každej sa mi vynárajú príjemné spomienky. Z parfumov spomeniem Olympea Aqua od Paco Rabanne, ktorý sa mi spája s etapou dospievania a s mnohými životnými zmenami. Moje prvé vycestovanie mimo Európy vďaka tancu, prvý televízny projekt, prijatie na vysokú školu a mnohé iné. Stala som sa oficiálne dospelou a tento parfum túto vyzretosť a ženskosť krásne podčiarkol.

Podľa čoho si vyberáte novú vôňu?

Každá zmena parfumu pre mňa znamená novú životnú etapu a posun. Naša osobnosť sa neustále vyvíja a rovnako tak by sa mala aj naša charakteristická vôňa. Zvyčajne získavam inšpiráciu v parfumériách alebo sa inšpirujem blízkymi, ktorých svet vôní fascinuje rovnako ako mňa. Hľadám atypické vône, ktoré na pokožke voňajú jedinečne a nezabudnuteľne.

Daniela Vojtasoví Zdroj: EVR

