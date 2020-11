Beauty produkty, na ktoré prisahá Daniela Peštová: Vďaka nim budete navždy mladá!

Galéria (32)

Česká modelka Daniela Peštová oslávila pred pár dňami 50-ku, no vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým. Na nedostatok práce sa ani krátko pred 50-kou sťažovať nemôže a preto musí vyzerať stále dokonalo. Ako by to bolo, keby nemala svoje kozmetické stálice, ktoré jej pomáhajú urdžiavať krásu, mladosť a dokonalosť?

Daniela sa podelila o celú svoju výbavu, ktorá vyrieši hádam každý problém. Samozrejme, nepoužíva všetky naraz!