2. kolo Eva Vôňa Roka: Za ktoré parfumy môžete hlasovať?

2. kolo súťaže Eva Vôňa Roka

Ak chcete hlasovať za svoj obľúbený parfum, a tak sa zapojiť do súťaže o ten váš obľúbený si musíte zakúpiť aktuálne číslo magazínu EVA.

Testujte vône v týchto parfumériách:

AUPARK, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava

AVION Shopping Park, Ivanská cesta 5740/16, 821 04 Bratislava,

NIVY, Mlynské nivy 5/A, 821 09 Bratislava,

EUROVEA GALLERIA, Pribinova 8, 811 09 Bratislava,

OC CITY ARENA, Kollárova 20, 917 01 Trnava,

NC Laugaricio, Belá 7271, 911 01 Trenčín,

Galéria MLYNY, Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra,

EUROPA Shopping Center, Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica,

SC EUROPA, Nám. SNP 9690/63, 960 01 Zvolen,

NOVUM, Námestie Legionárov 1, 080 01 Prešov,

OC Fórum, Námestie sv. Egídia 3290/124, 058 01 Poprad,

AUPARK, Námestie osloboditeľov 1, 040 01 Košice

Giorgio Armani - Sí EdP Intense

ovocná, chypre

Giorgio Armani Si EdP Intense Zdroj: EVR

Yves Saint Laurent - Libre L´Absolu Platine

ambrová, kvetinová

Yves Saint Laurent Libre L´Absolu Platine Zdroj: EVR

Prada - Paradoxe Intense

ambrová, kvetinová

Prada Paradoxe Intense Zdroj: EVR

Bugatti - Eleganza

ovocno-kvetinová

Bugatti Eleganza Zdroj: EVR

Paco Rabanne - Fame Parfum

ovocno-kvetinová, gurmánska

Paco Rabanne Fame Parfum Zdroj: EVR

Jean Paul Gaultier - Divine

kvetinová

Jean Paul Gaultier Zdroj: EVR

Tous - LoveMe The Emerald Elixir

ambrová, kvetinová

Tous LoveMe The Emerald Elixir Zdroj: EVR

Narciso Rodriguez - All of Me

kvetinovo-drevitá, pižmová

Narciso Rodriguez All of me Zdroj: EVR

Yves Saint Laurent - MYSLF EdP

svieža, aromatická

Yves Saint Laurent MYSLF EdP Zdroj: EVR

Calvin Klein - Defy EdP

drevitá, svieža

Calvin Klein Defy EdP Zdroj: EVR

Carven . Paris Tanger

drevito-korenistá

Carven Paris Tanger Zdroj: EVR

Montblanc - Explorer Platinum

drevitá

Montblanc Exploret Platinum Zdroj: EVR

Hugo Boss - Bottled Elixir

korenistá