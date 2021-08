VEĽKÝ HOROSKOP: Bude SEPTEMBER mesiacom lásky alebo zabodujete v práci?

Lev Zdroj: Shutterstock.com

Lev

23. 7. – 23. 8.

Vtáky, Dáma, Pán. Vaše okolie môže mať dojem, že si vystačíte celkom samy. Naplno sa prejaví vaša sebestačnosť, všestrannosť a cieľavedomosť. Sú to vlastnosti, ktoré dokážete perfektne zúročiť v kariére. V tomto smere by mal byť september bohatý na peniaze alebo pracovné príležitosti. V láske však môžete takýmto dominantným správaním partnera trochu odrádzať. Nestrácajte popri ambíciách ženskosť a buďte partnerovi naďalej ženou, nesprávajte sa ako kamarát. Jemnosť vneste aj do vášho slovného prejavu, inak budete mať v septembri tendenciu neúmyselne urážať svoje okolie.