Štýl Johna Lennona zachytený na 10 vintage fotografiách (GALÉRIA)

Spevák a skladateľ John Winston Lennon sa narodil 9. októbra 1940 v Liverpoole počas nemeckého náletu. Dnes by oslávil svoje 80-te narodeniny.

Galéria (12)

Mimoriadny talent

4-ročný John zostal po rozvode svojich rodičov žiť u tety. Bola to však jeho matka Julia, kto ho naučil hrať na bendžo a klavír a kúpila mu aj jeho prvú gitaru. Obrovská rana prišla v roku 1958, kedy Juliu zrazilo auto riadené opitým policajtom mimo službu. Následkom zranení podľahla. Jej smrť bola jednou z najtraumatickejších udalostí v Johnovom živote.

Lennon sa ako dieťa rád dostávala do problémov. Ako chlapec rád kreslil groteskné postavy a mrzákov. Jeho učiteľ v ňom videl umelca, ktorý by mal svoj talent rozvíjať na vysokej škole. Explózia Elvisa Presleyho na scéne rockovej hudby však 16-ročného Lennona inšpirovala k založeniu skupiny s názvom Quarry Men.

Beatles

Lennon sa stretol s Paulom McCartneym na cirkevných slávnostiach 6. júla 1957 a čoskoro obaja vytvorili jedno z najúspešnejších hudobných partnerstiev v hudobnej histórii. George Harrison sa ku kapele pripojil o rok neskôr.

Svadba

John sa v roku 1962 oženil so Cynthiou Powell. Pár mal spolu jedného syna Juliana, ktorý dostal meno po Lennonovej matke. Rozviedli sa v roku 1968. V nasledujúcom roku sa John znovu oženil s japonskou avantgardnou umelkyňou Yoko Ono. (Málokto vie, že Lennon sa s Ono v roku 1973 rozišiel. Zmierili sa o rok neskôr.) Ich jediné spoločné dieťa, syna Seana, porodila presne na Lennonove 35. narodeniny (9. októbra 1975).

Hudobníci John Lennon a Paul McCartney vytvorili v roku 1957 najúspešnejšie hudobné partnerstvo v histórii. Skupina Beatles ovplyvnila populárnu hudobnú scénu ako nikto iný. Zdroj: Northfoto

USA

V roku 1964 sa skupina Beatles stala prvou britskou kapelou, ktorá zažiarila v USA a zahájila tak „britskú inváziu“ rockových kapiel za veľkou mlákou. Kúzlo Beatlemánie začalo strácať svoju príťažlivosť aj pre Lennonovu nemiestnu poznámku, že skupina je „populárnejšia ako Ježiš“.

Odchod

Lennonopustil skupinu Beatles v septembri 1969. Správy o rozpade zostali utajené, až kým svoj odchod neoznámil McCartney v apríli 1970 - mesiac predtým, ako skupina vydala hit Let It Be.

Tragická noc

John a Yoko sa presťahovali do Spojených štátov v septembri 1971, Nixonova administratíva im však neustále hrozila deportáciou. (Dva roky po tom, čo Nixon rezignoval, Lennon trvalý pobyt v USA získal.) Život Johna Lennona ukončil pobláznený fanúšik Mark David Chapman, ktorý ho smrteľne zranil pred jeho bytom v New Yorku. Zomrel v newyorskej Rooseveltovej nemocnici 8. decembra 1980 vo veku 40 rokov.