Nerovnosť pohlaví v Hollywoode: Herečky zúria, rozdiel v honorároch je obrovský!

Priyanka Chopra Zdroj: Northfoto

Priyanka Chopra

Pani Jonasová prezradila, že už sa párkrát pokúšala docieliť to, aby za svoje projekty bola zaplatená rovnako ako mužské osadenstvo, no neúspešne. Zakaždým ju odbili, rozplakali a vyvsetlili to tým, že ženské postavy môžu byť veľmi jednoducho nahradené alebo obsadené niekým iným, pretože aj tak len stoja v úzadí hlavného hrdinu. Takto je to, bohužiaľ, dodnes a mladá herečka stále dostáva menší honorár ako jej hereckí kolegovia.