Vytvárať outfity do práce je každodenná fuška. Dcéra amerického prezidenta, štýlová Ivanka Trump, vám poradí, ako na to. Stačia vám štyri poriadne kúsky a trochu odvahy.

Nie všetky máme to šťastie pracovať na miestach, kde môžeme pôsobiť v džínsoch. Dobre si prezrite nasledujúce fotky. Štyri tipy od Ivanky Trump vám uľahčia každodennú tortúru v podobe postávania pred skriňou.

Dcéra amerického prezidenta, Ivanka Trump, má dokonalý módny vkus. Zdroj: Getty Images

Nohavice s pukmi

Najlepšie ukážu nohavice rovného strihu so zúženým pásom. Perfektne fungujú s košeľou, to je taká tá typická office kombinácia. Ak chcete priniesť do kancelárie nový vietor, pokojne ich skombinujte s tenkým svetríkom. A nebojte sa farieb ani vzorov.