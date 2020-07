Brunetky v prevahe! Tváre TÝCHTO princezien sú ako obrázok: Vyberte NAJKRAJŠIU!

Foto: youtube.com / When Will You See Aurora e Sebastian

1. Lilly James (30), Popoluška

Hviezda zo zatiaľ posledného spracovania rozprávky o Popoluške nie je žiadny herecký nováčik. Krásnu Britku si môžete pamätať z historickej drámy Vojna a mier či z filmu Pýcha, predsudok a zombie. Je oficiálnou mladšou verziou famóznej Meryl Streep vo filme Mamma Mia! Here We Go Again.

Lilly James Zdroj: Shutterstock

O tom, že by sa mala natrvalo presťahovať bližšie k Hollywoodu neuvažuje. Jej partner, britský herec Matt Smith, má podobne ako ona silné väzby k rodnej krajine. Nepremýšľa ani o svadbe. Jej pocity o sobáši sa podľa jej slov neustále menia, a to aj po vyše 5 ročnom vzťahu so Smithom.